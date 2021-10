Galp entra no negócio da energia solar no Brasil com dois projectos de larga escala

A Galp Energia vai entrar no negócio das energias renováveis no mercado brasileiro, onde já opera na produção de petróleo. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) português, a empresa anunciou a aquisição de dois projectos de larga escala de energia solar.

De acordo com o Expresso, a empresa portuguesa informou ter adquirido dois projectos solares em desenvolvimento com uma capacidade conjunta de 594 megawatts (MW), localizados nos estados da Bahia (282 MW) e do Rio Grande do Norte (312 MW).

Em ambos os casos trata-se de centrais solares maiores do que a maior central fotovoltaica actualmente em operação em Portugal, a central da Solara4, em Alcoutim, com 220 MW.

No seu comunicado à CMVM a Galp sublinha tratar-se de "um salto importante na transformação do seu perfil de negócio e na redução da sua pegada carbónica".

Os projectos, que devem iniciar a operação antes de 2025, "inserem-se na estratégia da Galp que visa o crescimento de um portefólio competitivo de geração renovável", aponta a empresa portuguesa.