Galp acelerou na refinação e venda de produtos petrolíferos no terceiro trimestre

A empresa portuguesa Galp Energia, acelerou os negócios de refinação de petróleo e de venda de produtos petrolíferos no terceiro trimestre, apesar de, a montante, a sua produção de petróleo ter estabilizado face ao segundo trimestre, divulgou o Expresso.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa apresenta os dados operacionais do período de Julho a Setembro, indicando que a produção líquida do terceiro trimestre foi de 126,6 mil barris por dia (igual ao segundo trimestre).

Já a venda de produtos petrolíferos a clientes aumentou 16%, para 1,8 milhões de toneladas, revela a empresa.

“Os volumes de produtos petrolíferos beneficiaram do aumento sazonal da mobilidade no Verão e da gradual recuperação económica na Península Ibérica”, contextualiza a Galp.

Por outro lado, a empresa refere que as vendas de gás natural (que recuaram 2% face ao segundo trimestre e 18% em termos homólogos) “reflectiram sobretudo o efeito sazonal na procura, não havendo benefício para a Galp resultante do aumento verificado no preço do gás natural”.

Na refinação o volume de matérias-primas processadas aumentou 7% face ao segundo trimestre (embora tenha recuado 4% em termos homólogos), com a margem de refinação a disparar 71%, passando de 2,4 para 4 USD por barril entre o segundo e o terceiro trimestres.