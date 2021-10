Fundador do grupo Evergrande perde 25 mil milhões num ano e afunda na lista dos mais ricos na China

A fortuna de Hui Ka Yan, fundador do endividado grupo Evergrande, terá recuado em 25 mil milhões USD no ano passado, numa altura em que as regras do Governo chinês estão a reflectir-se nas grandes fortunas.

No espaço de um ano, a fortuna do magnata Hui Ka Yan, o fundador do gigante imobiliário Evergrande, terá encolhido 70%. Segundo o ranking anual Hurun Rich List, divulgado esta quarta-feira, o multimilionário terá agora uma fortuna estimada de 11,3 mil milhões USD.

Hui Ka Yan ocupa, assim, o 70.º posto na lista dos mais ricos na China, longe do posto de outros tempos, há um ano era a quinta pessoa mais rica do País. Em 2017, chegou mesmo a liderar a tabela.

Feitas as contas, o fundador do grupo terá perdido cerca de 25 mil milhões USD em um ano

O Evergrande atravessa um período conturbado, numa altura em que as dívidas ascendem a 300 mil milhões USD. A empresa, que tem no imobiliário o principal negócio, anunciou há alguns meses que atravessa sérias dificuldades financeiras, com os mercados atentos a um possível risco de contágio.

Segundo o Financial Times, esta quebra na fortuna não estará apenas ligada à débil situação financeira do grupo, cujas acções já caíram mais de 80% este ano, mas também às regras de Pequim viradas para as grandes fortunas.