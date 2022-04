Fundação BAI e a Universidade Nova de Lisboa ratificam protocolo de cooperação

A Fundação BAI, através do Instituto Superior de Administração e Finanças (ISAF) e a Universidade Nova de Lisboa, ratificaram um protocolo de cooperação no domínio do ensino superior, durante o acto de celebração de 120 anos de existência do IHMT, em Lisboa, soube o Vanguarda através de uma nota.

O acordo considerou que a evolução da economia angolana tem ocorrido em ritmo acelerado, de que decorre uma escassez de novos quadros bem preparados e a necessidade de permanente requalificação dos actuais activos, nomeadamente os que desempenham funções de gestão e outras matérias relacionadas com saúde, cultura, bem-estar.

Considerou ainda que a FBAI através do ISAF, sente especificamente estas necessidades e as pretende colmatar com a realização de programas de formação, pós-graduações, cursos de especialização, enquadrando de modo estruturado e com horizonte temporal adequado, a preparação e potenciação, dos activos do sector da saúde, educação e da economia, abrindo esses mesmos programas.

Por fim considera ainda que o IHMT tem uma vasta experiência na organização de programas académicos, de investigação científica, conferências, seminários, desenvolvendo a sua actividade de acordo com os padrões de qualidade, reconhecida, pelas acreditações internacionais.

De acordo com a nota, a concretização do Protocolo assinado no dia 22 de Abril, passará pela elaboração de um programa anual de actividades de formação superior a desenvolver, nomeadamente: Mestrados; Pós-graduação com a duração de um ano lectivo; Programas de especialização; Seminários de curta duração, sobre tópicos especializados; Conferências; e Parceria nas licenciaturas nas disciplinas escassas em professores, no País.

A Presidente da Comissão Executiva da Fundação BAI, Noelma Viegas D’Abreu, afirmou que este protocolo representa uma oportunidade para assegurar a excelência na capacitação de quadros nacionais, uma aposta da Fundação BAI/Academia BAI que ao longo de 10 anos tem investido continuamente no desenvolvimento de quadros superiores, fomentando o conhecimento, as competências técnicas, comportamentais e culturais, numa transferência contínua do saber.

Acrescentou que o IHMT está activamente empenhado nos objectivos preconizados pela Agenda 2030 e participa em actividades de investigação científica e médica internacional, mantendo fortes ligações aos PALOP. Numa primeira fase, serão privilegiadas as áreas de cuidados primários de saúde, doenças transmissíveis por vectores e epidemiologia molecular.