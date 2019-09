Fuga de informação revela smartphones da Samsung que terão Android 10

A página oficial no Twitter do site de tecnologia, Android Pure, apresentou a lista dos smartphones e tablets que terão direito à actualizar para a mais recente versão do sistema operativo da Google.

A lista inclui Galaxy S10, Galaxy s10+, Galaxy S10e, Galaxy S9, e Galaxy S9+, o Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ e o Galaxy Note 9. Segundo Notícias ao Minuto, ma grande quantidade de smartphones pertencentes às séries Galaxy M, Galaxy J, Galaxy A assim como a série de tablets Galaxy Tab também terão direito ao Android 10.

A Samsung ainda não partilhou quando planeia começar a disponibilizar a actualização.