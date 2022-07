Fuga de informação revela imagens e cores dos novos telemóveis Samsung

A Samsung já fez saber que anunciará oficialmente os seus novos telemóveis dobráveis - o Galaxy Z Fold 4 e o Galaxy Z Flip 4 - num evento especial Unpacked marcado para o dia 10 de Agosto.

No entanto, parece que o facto de o anúncio já ter data marcada (ou de termos assistido a múltiplas fugas de informação nas últimas semanas) não consegue abrandar o ritmo a que continuam a surgir novidades sobre estes dispositivos móveis.

A mais recente fuga de informação foi partilhada pelo site 91mobiles e mostra o Galaxy Z Fold 4 e o Galaxy Z Flip 4 de vários ângulos e com todas as cores que estarão disponíveis no lançamento.

No caso do Galaxy Z Fold 4 acredita-se que o telemóvel estará disponível em negro, cinzento esverdeado e bege, enquanto o Galaxy Z Flip 4 poderá ser adquirido em negro, dourado, azul e roxo.

Teremos de esperar pelas informações oficiais da Samsung mas, tendo em conta que estas imagens parecem ter um propósito promocional, é bem possível que correspondam à realidade.