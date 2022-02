Fresmart investe 900 milhões kz na abertura de novas lojas e duplica vendas

O grupo empresarial Newaco investiu pelo menos 900 milhões Kz (equivalente a 1,7 milhão USD) na reconversão e abertura de sete lojas “Fresmart”, duplicando o volume de vendas em 2021, face a 2020, disse ao Mercado o director de operações da Fresmart, Hélder Inácio.

Segundo Hélder Inácio, o crescimento resulta da estratégia do grupo Newaco em liderar a competitividade nos preços, garantia de controlo de qualidade, aumento na variedade de produtos e o investimento na formação dos quadros para servir melhor o cliente.

O desenvolvimento da Fresmart, disse, foi uniforme independentemente da localização geográfica, uma vez que maior parte das lojas estão implantadas na província de Luanda, mas foi a da Lunda-Norte que mais contribuiu para o crescimento da empresa.

Dificuldades enfrentadas em 2021

De acordo com o responsável de operações, a crise pandémica teve um impacto na economia nacional, houve restrições na actividade comercial, posteriormente pela subida de preços dos bens de consumo e por fim o aumento em “flecha” dos custos logísticos dos produtos importados, impactando na rentabilidade operacional.

Apesar das dificuldades, prosseguiu, o grupo Newaco continuou a investir em novas lojas e a reconfigurar as existentes para oferecer aos clientes uma gama de produtos cada vez mais abrangente dentro do “core” alimentar.

Plano de expansão

O responsável de operações considera ambicioso o plano de expansão para 2022 e assegura que o grupo Newaco vai continuar a abrir lojas Fresmart para servir os clientes.

A estratégia de expansão da Fresmart está alinhada ao compromisso com a produção nacional. “A maioria das frutas e verduras comercializadas nas lojas são produzidas em explorações agrícolas nacionais, o que contribui para a redução da importação de bens alimentares, tornando acessível para a população a diversificação dos produtos”, garante.

Com a abertura da última loja, segundo Hélder Inácio, a Fresmart garantiu a inserção de mais jovens no mercado de trabalho, que deverão adquirir experiências em cargos como gerente de loja, auxiliar administrativo, operador de caixa, repositor e vigilância.

O grupo Newaco actua no retalho alimentar desde a fundação (2005). Dedica-se também à distribuição de alimentos congelados; tem 52 instalações com capacidade para armazenar e distribuir mais de 25 mil toneladas de congelados.

Pesquisas do Mercado indicam que a operação logística do grupo Newaco conta com mais de 100 veículos e gere anualmente entre 10 mil a 12 mil contentores.