Fresmart inaugura 30º supermercado no Kikagil

O grupo Newaco, detentor da referida marca, inaugurou nesta quinta-feira, 22 de Setembro, a 30ª loja Fresmart, localizada no distrito urbano da Samba, bairro Morro Bento, rua do Kikagil.

Para a concretização do projecto, a empresa investiu cerca de 200 milhões Kz na reabilitação e apetrechamento do imóvel, que garantiu mais 40 empregos aos jovens do município da Samba.

Para melhor servir a população do Morro Bento e arredores, o grupo Newaco, escolheu estrategicamente a zona comercial da região, a famosa rua do Kikagil.

Segundo Hélder Inácio, director de operações da Fresmart, a inauguração desta loja vai contribuir para combater o desemprego na região, principalmente entre os jovens do Morro Bento.