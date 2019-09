Francesa Aigle Azur recebe 14 propostas de interesse na companhia aérea

Trata-se “essencialmente” de manifestações de interesse de compra de “activos isolados”, diz a transportadora aérea em comunicado, adiantando que também existem “projectos de compra mais globais”.

As manifestações de interesse em relação à Aigle Azur surgem no âmbito do processo iniciado pelo administrador de insolvência designado para administrar a companhia aérea francesa.

Em qualquer caso, nenhuma das 14 propostas avançadas pode ser ainda aceite, pois os proponentes têm que apresentar os projetos de negócio e o seu financiamento, esclarece a transportadora aérea em comunicado, lembrando que o administrador judicial vai procurar que se concretizem para que seja possível a venda da empresa.

A Air France confirmou à agência Efe que formalizou uma oferta, mas sem dizer no que consiste.

Segundo a imprensa há também a manifestação de interesse de Gérard Houa, um dos atuais acionistas da Aigle Azur (com 20% do capital), do grupo Dubreuil, casa-mãe das companhias Air Caraïbes y French Bee e do fundador da Airlinair e antigo dirigente da Air France Lionel Guérin.

Outras manifestações de interesse, que não se traduziram em propostas firmes, chegaram da britânica Esasyjet ou da espanhola Vueling, que em Agosto, a poucos dias da suspensão dos pagamentos, tentou comprar uma parte do negócio.