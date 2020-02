França diz que Huawei não será excluída do país

A Huawei não será descartada do 5G (quinta geração móvel) em França”, disse Le Maire, que falava à rádio Monte Carlo (RMC/BFMTV, quatro dias após um aviso de Pequim contra possíveis medidas discriminatórias contra o país.

“É perfeitamente compreensível que possa num momento ou noutro privilegiar um operador europeu”, mas “se a Huawei tiver uma melhor oferta a apresentar num momento ou noutro do ponto de vista técnico, do ponto de vista do preço, poderá ter acesso ao 5G em França”, disse o governante citado pelo Notícias ao Minuto.