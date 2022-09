Fórum Internacional de Cultura em Compliance Angola reúne mais de 30 especialistas de 10 países

A PetroShore Compliance, associada a um conjunto de conceituados e experientes especialistas em Compliance Corporativo, Prevenção da Criminalidade Económica e Protecção de Dados, de 10 países, organiza, entre os dias 12 e 17 de Setembro, o Fórum Internacional de Cultura em Compliance Angola, em formato Live, na plataforma PCBS Campus – PetroShore Compliance Business School.

O Fórum reúne, para já, mais de mil inscritos de diversos pontos do mundo, preparados para ouvir 32 especialistas, entre os quais quadros e CEO’s angolanos que actuam nas temáticas do Fórum, evento que permite aos participantes o download dos conteúdos de todas as apresentações, que no final serão compilados num e-book temático, que ficará alojado na PCBSCampus, podendo ser consultado a partir de qualquer parte do mundo.

Compliance Corporativo nos diversos sectores económicos; a Visão da Microsoft para os Desafios do Compliance; Conflitos de Interesse; Riscos Reputacionais; Due Diligence; Transformação Digital; Governança Corporativa; Integridade Corporativa e Institucional; Código de Conduta; Protecção de Dados; Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, são alguns dos temas a tratar em formato Live na https://www.pcbscampus.com/

Abriu o evento Andrea Moreno, CEO da PetroShore Compliance Angola/México/Espanha, especialista em prevenção da criminologia corporativa, já formou mais de 6000 pessoas nesta área. A moderação estará a cargo de Carlos Manuel Simões, com vasta experiência em entidades públicas e privadas.

A formação, experiência profissional e funções ligadas à conformidade corporativa dos mais de 30 oradores confere ao evento elevado interesse público: Andrea Moreno, Amaral Daniel Cláudio Pimentel, Eduardo, Daniel Sapateiro, Domingos Pedro (Conda), Eunice Pedro, Félix Inácio, Jaime Soares, João Alberto Catalão, Jorge Cardoso, Jorge Krening, José António Barreiros, José Lopes Ramos, Loyse Aracelli Silva Rocha Vieira, Lúcio Pereira da Silva, Luís Miguel Guerreiro, Luís Ramalhinho Ilhéu, Maria Angélica Teixeira, Miguel Machado, Nuno Teodoro, Pedro Caramez, Pedro Cardoso, Pedro Jesus, Pedro Monzelo, Raiana Falcão, Renata Bertele, Rita Piçarra, Rivanildo Santos, Rui Ribeiro, Sérgio Bento, Sofia Chaves, Ticyana Arnaud e Willian Oliveira.

A PetroShore Compliance Business School é a primeira Business School especializada em Compliance por subscrição para os países de África, Portugal, México e Brasil, que integra perto de 300 cursos em português e espanhol.