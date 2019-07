Fórum Europa-África acontece em Cascais

O Fórum Euro-África, que se realiza no ‘campus’ de Carcavelos da School of Business and Economics (SBE), abrirá com os discursos da mestre de cerimónia Thora Arnorsdottir, antiga candidata (2012) à Presidência da Islândia, de Filipe de Botton, presidente do Conselho da Diáspora, que organiza o certame, e de Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais.

No primeiro painel do dia, moderado pelo editor-adjunto do Financial Times John Gapper, pouco depois das 09:00, serão abordados os “empresários africanos que impulsionam a inovação e o crescimento inclusivo”, com a participação de representantes do Togo, Marrocos, África do Sul e Nigéria.