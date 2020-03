Fórum e Angotic proporciona financiamento as startups

Ao falar hoje em Luanda, no acto de lançamento do Angola ICT Fórum 2020 e Angotic, a administradora executiva do Infrasat, Emília Dias, referiu que a área das startups será uma das inovações deste evento.

O fórum e a feira, na visão da gestora, vão proporcionar às startups uma oportunidade de firmarem acordos de financiamento com instituições bancárias e ou outros apoios que visam o crescimento técnico e tecnológicos.

Por outro lado, disse, no Angotic 2020, os mais de 10 mil participantes, entre eles expositores e empresas, contarão com a presença dos Serviços Públicos Electrónicos do Governo de Angola (SEPE).

Trata-se de uma ferramenta que disponibiliza informações e diversos serviços públicos electrónicos, dos quais agendamento electrónico, pagamentos de taxas, emolumentos, oferta de serviços de educação, finanças, justiça, saúde, segurança pública e segurança social.