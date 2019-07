Fórum de Investimento Cabo Verde 2019 mobiliza 1500 milhões de euros

Olavo Correia, ao efectuar o balanço dos três dias do fórum, disse que o montante mobilizado para investimentos nos domínios da saúde, turismo, transportes marítimos e aéreos, telecomunicações e formação profissional “é um valor expressivo.”

O vice-primeiro-ministro, citado pela agência noticiosa Inforpress, garantiu que este fórum revelou que há uma “grande confiança na economia cabo-verdiana”, sublinhando que foram assinados contratos com investidores de vários países e que todas as ilhas do país serão contempladas com os investimentos.