Fórum CMC: “Estamos no caminho de criar uma verdadeira economia digital”

O que vos motivou a criar a Bantu Makers?

Acreditamos que o futuro do desenvolvimento económico e humano de Angola deve ser via inovação, tecnologia e empreendedorismo, e que temos aqui uma grande oportunidade não só para recuperar o atraso em relação ao mundo 4.0 - onde através do impacto da inovação tecnológica podemos conectar os diferentes sectores -, como também temos a oportunidade de promover o empreendedorismo como alternativa economicamente viável de carreira. A nossa missão é primeiramente criar soluções tecnológicas inovadoras para os importantes desafios que o nosso País (e continente, pensamos global) enfrenta, apoiar o desenvolvimento e crescimento do ecossistema empreendedor tecnológico e ajudar a conectar esse ecossistema a África e ao resto do mundo.

Qual é a vossa visão?

Optámos pelo modelo de empresa startup studio ou venture builder, uma nova abordagem para criar startups que irão gerar emprego, crescimento económico e bem-estar na era da economia digital. Não somos uma incubadora, nem aceleradora ou investidores no sentido típico, mas sim empreendedores que, trabalhando nas suas próprias ideias, criam startups usando os nossos próprios recursos numa infra-estrutura partilhada. Este modo de trabalhar permite-nos optimizar o nosso processo de criação para o sucesso e tornar o fracasso mais rápido e eficiente, pois as startups têm uma alta taxa de mortalidade.

O vosso portefólio inclui dois projectos – Deya e Salo. Como surgiram e qual o balanço?

Começamos sempre por identificar um grande problema que queremos resolver, e através da metodologia de design centrado no ser humano - design thinking - validamos a solução. Um dos primeiros desafios que tentámos resolver foi a dificuldade do acesso ao financiamento por empreendedores e criativos. Surge então a Deya (deyamais.com), plataforma de crowdfunding, para ajudar a democratizar o acesso ao financiamento. Começámos com um modelo hibrído - recompensa e doação - virado para empreendedores e projectos de impacto social, e quando colocámos o produto no mercado rapidamente aprendemos que o timing para este modelo no nosso mercado não era o ideal.

E qual seria o ideal?

Observámos que o modelo de doação estava a ganhar tracção e decidimos apostar em ser então uma plataforma de crowdfunding de doação. Estamos agora a redesenhar o modelo de negócio para formalizar a Deya neste modelo, mas continuamos a acreditar que brevemente o mercado estará mais preparado para outros, como recompensa, empréstimo e capital). Por exemplo, em África, em 2017, as poucas plataformas de crowdfunding angariaram 32,3 milhões USD, e a nível global o valor angariando foi de 34 mil milhões USD. Segundo um relatório do Banco Mundial, estima-se que o crowdfunding no nosso continente seja uma indústria de 96 mil milhões USD até 2025. Por isso, apesar da dificuldade dos pagamentos online em Angola e da falta de literacia financeira, estamos optimistas quanto ao crescimento do crowdfunding em Angola e África. A Deya pode vir a tornar-se uma referência não só em Angola, como também para toda a África, pois o crowdfunding tem potencial para se tornar num impulsionador significativo do empreendedorismo e causas sociais.

E o Salo? Esta plataforma começou com o problema do alto desemprego em Angola. Começámos o nosso processo de pesquisa e validámos que podíamos ajudar a conectar dois segmentos de mercado e pessoas desempregadas, subempregadas ou que procuram ‘biscates’ a ganharem algum rendimento. A missão da Salo era ajudar a ampliar e optimizar oportunidades de rendimento e a conveniência de ter uma rede alargada de pessoas disponíveis para realizar pequenos trabalhos. Embora não houvesse emprego para todos, descobrimos que havia imensos pequenos trabalhos ou tarefas que pessoas singulares ou colectivas podiam terceirizar, ora por não terem tempo para as realizar, ora por não terem certas habilidades para as realizar, tais como serviços de limpeza, entrega ou reparações. Assim, a solução da Salo foi trazer uma prática que já acontecia offline, os chamados ‘biscastes’, para uma plataforma online.

Correu bem?

A Salo foi uma boa experimentação, que não deu certo, de um produto difícil para o nosso contexto actual, sendo que alguns dos principais desafios foram o fraco acesso à internet por parte dos utilizadores, novamente a fraca literacia digital e, acima de tudo, a falta de opções efectivas de pagamentos online não nos permitiu validar um modelo de negócio sustentável. Mas foi uma excelente aprendizagem sobre o segmento de mercado para quem queremos servir, aquele segmento ainda fora da inclusão digital e financeira. Recolhemos dados que agora nos permitem desenhar melhores soluções, pois percebemos melhor as suas necessidades e o que querem.

Quantas empresas já ajudaram a criar?

Tecnicamente nenhuma, porque, na nossa metodologia de startup studio, começamos sempre com o produto/ serviço antes da criação da empresa, isto para validar o produto/serviço no mercado, pois os custos de começar logo como empresa são demasiado elevados e, como mencionei, as startups têm uma alta taxa de mortalidade, acima dos 90%, e nosso objectivo é optimizar o fracasso. Se o produto/serviço não for validado pelo mercado, se não conseguir encontrar o seu modelo de negócio, então ‘matamo-lo’ e seguimos para outro. Mas temos neste momento mais de 100 ideias de negócio em pipeline. É nosso objectivo nos próximos cinco anos criar quatro a cinco startups por ano.

Como sido o vosso modelo de financiamento?

Começámos a Bantu Makers com capital próprio e temos praticado o chamado bootstrapping, termo difícil de traduzir, mas que significa que usamos os nossos próprios recursos sem ajuda de investidores externos. Em 2018, tivemos de fazer um pequeno crowdfunding, entre as nossas famílias e amigos, e conseguimos também criar algumas parcerias estratégicas. Também no ano passado tentámos realizar uma ronda de financiamento para que pudéssemos trabalhar de forma óptima como startup studio, isto é, aumentar a equipa para criar várias startups por ano e ter capital pré-semente para as mesmas. Mas o desconhecimento por startups e a grande aversão ao risco por parte dos investidores locais com quem tivemos contacto foram factores inibidores na concretização da ronda.

Em quantos projectos estão envolvidos actualmente?

Em três: a Deya, e estamos a desenvolver dois novos, que ainda não divulgamos...

Que condições oferecerem aos empreendedores que queiram juntar-se a vocês?

Na Bantu Makers não contratamos simplesmente para oferecer um salário, recrutamos co-fundadores, isto é, podem ser empreendedores, desenvolvedores, designers ou marketeers digitais, que criam startups connosco numa infra-estrutura partilhada, onde o risco também é partilhado. Somos uma equipa multidisciplinar que trabalha em inovação e com startups tecnológicas, acumulando mais de 15 anos de experiência profissional nacional e internacional no sector tecnológico, a criar empresas e a ajudar outras a crescer.

Quais têm sido as dificuldades?

O conceito de startup ainda é muito novo para o nosso mercado, há ainda um vazio legal no que toca a este tipo de empresas e com cariz tecnológico. A primeira dificuldade surgiu logo ao formalizarmos a Bantu Makers, em 2017, pois sentimos que não nos enquadravámos em nenhuma das categorias disponíveis - e é aqui que advogamos uma actualização da legislação para enquadrar empresas do tipo startup tecnólogica e promover a desburocratização de processos. Outras dificuldades que continuamos a sentir é o acesso a talento qualificado, nomeadamente pessoas com competências digitais, a ainda fraca infra-estrutura tecnólogica - o acesso à internet de banda larga ainda é caro e não acessível a toda população -, e o acesso a smartphones pela população ainda é pequeno, sendo também o acesso ao financiamento ainda difícil. Há muito poucos business angels e venture capital. Em relação ao apoio ao ecossistema empreendedor tecnológico, também a fraca oferta de organizações de apoio efectivo (coworkings, incubadoras, aceleradoras), bem como a falta de sinergia de iniciativas governamentais dificultam o desenvolvimento e crescimento de novas startups e do próprio ecossistema.

Como olham para a economia 4.0 em Angola?

A economia 4.0 está a criar novas oportunidades para que indivíduos e empresas se conectem e entrem em relações comerciais de forma rápida, acessível e sem muita burocracia. Em Angola já se começam a sentir os benefícios desta nova era económica, da economia colaborativa, da partilha, on-demand, onde indivíduos e empresas encontram novas formas de fazer negócios, seja através de serviços como Kubinga, Appy Saúde, Otchitanda, Wiconnect ou Roque Online. Um dos grandes benefícios destes serviços da era da economia 4.0 é o facto de conseguirem trazer negócios informais para canais formais, contribuindo para a formalização da economia. Outro grande benefício é ajudar a diversificar para além do sector dominante, estamos no caminho de criar uma verdadeira economia digital.

Em que segmentos vos parece mais desenvolvida? Embora haja ainda um longo caminho a percorrer para que Angola esteja inteiramente integrada na economia 4.0, os sectores do e-commerce, logístico e transportes são os que têm apresentado maior crescimento. Também observamos alguns projectos interessantes nas fintech, e acreditamos que no próximo ano haverá um boom na oferta de serviços inovadores neste segmento, que virá desafiar o sector da banca tradicional.

Em que pontos o ecossistema de empreendedorismo em Angola está mais desenvolvido? E menos?

O ecossistema de empreendedorismo em Angola ainda está em fase inicial, as poucas startups existentes ainda enfrentam grandes desafios. Se nos colocarmos em perspectiva com outros países africanos, estamos bastante para trás, mas já se verificam alguns desenvolvimentos na aceitação e confiança de serviços/produtos de startups quer por parte dos consumidores privados, quer das empresas. Há cada vez mais grandes empresas interessadas em trabalhar com startups, pois reconhecem as inovações que trazem, e também já se nota maior engajamento de algumas instituições do Estado no apoio a empreendedores. Precisamos que existam mais organizações de apoio efectivo aos empreendedores, desde incubadoras, aceleradoras, redes de business angels, etc.. Também é necessário um melhor quadro regulatório e fiscal para criar um ambiente de negócios mais facilitador.

O mercado de capitais é um financiador potencial de startups?

Sim, pode vir a ser uma boa alternativa, aliás, esta prática já acontece em vários países e com bons resultados. Para que possa ser viável em Angola, acreditamos que, primeiramente, é necessário que haja mais startups em fase de crescimento, para que se justifique a criação de um segmento de mercado de capital com requisitos de admissão mais flexíveis. Também as próprias startups têm de ter a responsabilidade de começarem logo com a contabilidade organizada, o que nem sempre acontece.

Quais as principais dificuldades que um empreendedor enfrenta em Angola?

Desde logo, o ambiente de negócios, que ainda não é favorável. Há muita burocracia de processos, desde a formalização das empresas passando pelas questões fiscais, o ambiente regulatório e de impostos. Por exemplo, não é lógico uma micro/ pequena/média empresa pagar a mesma carga de impostos que uma grande. O acesso a talento é outra grande dificuldade, e isso prende-se com o nosso sistema de educação, em geral ainda medíocre, e há uma grande iliteracia digital. As infra-estuturas são limitadas, o País ainda não está amplamente conectado, faltam vias de acesso de qualidade e com segurança, falta que a banda larga chegue a todos de forma acessível. Por fim, falta acesso ao capital.