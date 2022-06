Fórum Banca e Imobiliário prevê melhorar a partilha de informação entre os dois sectores

Luanda acolhe, a 22 de Julho do corrente ano, a primeira edição do fórum Banca e Imobiliário organizado pela Linear Comunicação, segundo uma nota a que o Mercado teve acesso.

O evento visa melhorar a partilha de informação entre os bancos e as imobiliárias com intuito de viabilizarem o acesso ao crédito à habitação.

De acordo com a nota, o fórum procura reunir os principais players dos dois sectores com vista a criar mecanismos internos que lhes facilite trabalhar mais próximos.

No evento, conforme diz a nota, serão também tratados temas ligados à gestão de activos imobiliários, melhorias para o acesso à habitação em Angola, garantias bancárias e as principais linhas do Aviso 09/2022.

Esclarece ainda a nota que o fórum será uma grande oportunidade para as pequenas e médias empresas do sector imobiliário que pretendem encontrar bons parceiros a nível da banca.

Para o efeito, o fórum traz uma componente de networking com várias entidades do mercado empresarial nacional e expositores do sector bancário e imobiliárias.

A Broima Investimentos, o Condomínio Kuditemo e o Orlando Residencial, fazem parte das imobiliárias e projectos habitacionais que vão colocar à disposição dos participantes os seus produtos para a comercialização no local.

Já os bancos convidados vão procurar dar mais informações e efectuar simulações de crédito no local para facilitar os interessados a adquirirem casas via crédito à habitação.

Outra grande novidade que se espera no Fórum Banca e Imobiliário é a participação da Recredit, empresa especializada na recuperação de crédito mal parado, com realce para o BPC.