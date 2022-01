Fortunas dos dez homens mais ricos do mundo duplicaram durante a pandemia

Os dez homens mais ricos do mundo viram as suas fortunas crescer durante a pandemia de COVID-19. As maiores fortunas do mundo duplicaram para 1,05 biliões USD, a partir dos 700 mil milhões USD desde que a pandemia se iniciou em Março de 2020, revela um relatório da Oxfam citado pelo “The Guardian”.

Estes 1,5 biliões USD significam que os multimilionários somaram às suas contas um total de 15 mil USD por segundo ou, numa análise mais modesta, 1,3 mil milhões USD por dia.

A fortuna do homem mais rico do mundo cresceu 1.016% para 294,2 mil milhões USD. De acordo com dados da Forbes, a fortuna de Elon Musk era de 43,3 mil milhões USD a 13Fevereiro de 2020.

Nos primeiros 20 meses de pandemia, entre Março de 2020 e Outubro de 2021, a fortuna de Musk multiplicou-se por dez vezes, catapultando-o para a frente de Jeff Bezos na lista dos multimilionários.

Por sua vez, o fundador da Amazon também verificou um aumento da sua fortuna, mesmo após deixar o lugar de CEO na maior empresa de comércio online do mundo. Jeff Bezos viu a sua fortuna aumentar 67% para 202,6 mil milhões USD.

Estes dois multimilionários não foram os únicos ligados ao sector da tecnologia que viram as suas fortunas aumentar. Durante os últimos meses pandémicos, as acções das tecnológicas têm sido das que se destacaram nas subidas.

A fortuna de Mark Zuckerberg cresceu 101% para 117,7 mil milhões USD. A de Bill Gates subiu 31% para 137,4 mil milhões USD, a de Steve Ballmer cresceu 85% para 104,4 mil milhões USD.

A fortuna do magnata Warren Buffett avançou 40% para 101,5 mil milhões USD, enquanto a do diretor executivo da Oracle Corporation, Larry Ellison, cresceu 99% para 125,7 mil milhões USD. O co-fundador da Google, Larry Page, viu a sua fortuna aumentar 125% para 122,8 mil milhões USD, com a do outro co-fundador, Sergey Brin, a avançar também 125% para 118,3 mil milhões USD.

Na lista destaca-se o multimilionário Bernard Arnault e a família, conhecidos pela marca de luxo Louis Vuitton. A fortuna da família Arnault valorizou 130% durante o período em análise para 187,7 mil milhões USD.

A Oxfam aponta que um imposto único perante os ganhos pandémicos dos dez homens mais ricos do mundo, que viram as suas fortunas crescer desenfreadamente, poderia ajudar a pagar vacinas suficientes para todos os países do mundo, fornecer recursos para combater as mudanças climáticas, dar assistência médica e protecção social universal e reduzir a violência de género em 80 países, deixando-os ainda com um excedente de oito mil milhões USD perante ao valor que detinham anterior à pandemia.

Numa análise mais profunda, a Oxfam percebeu que a fortuna dos milionários cresceu mais durante estes últimos dois anos de pandemia do que nos últimos 14 anos. Grande parte dos ganhos dos multimilionários surgiu das empresas que têm cotadas em bolsa e nas quais são detentores de uma larga quota de acções.