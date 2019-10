Fortaleza vende seguros de viagem online

A nova plataforma pode ser utilizada de forma prática em qualquer computador, telemóvel ou tablet com acesso à internet e sem necessidade de instalar aplicativos.

Num comunicado de imprensa, que a Angop teve acesso, a seguradora indica que o seguro de viagem foi o escolhido para a primeira fase da plataforma de seguros online, que pretende oferecer uma nova e melhorada experiência na compra de seguros, mas o plano de expansão prevê a inclusão de outros seguros.

A empresa sublinha, na nota de imprensa, que a nova plataforma digital da Fortaleza Seguros “privilegia a comodidade do cliente e a facilidade na adesão aos seguros, que podem agora ser feitos online, onde e quando o cliente pretender.

Para além da presença nacional, nas cerca de 130 agências de atendimento do Banco Millennium Atlântico, com o lançamento desta inovadora plataforma de venda de seguros online, a Fortaleza Seguros reforça a sua presença nos canais digitais e remotos, onde neste momento já é possível aderir aos seguros e reportar sinistros através do Whatsapp (924 744 544) e através da Linha Fortaleza 24/7, através do número 923 165 166.