Forever 21 deve fechar todas as lojas no Brasil até domingo próximo

A Forever 21, varejista de fast-fashion norte-americana com diversas lojas no Brasil, deve fechar todas as sedes no país até domingo (19), segundo informou O Estado de São Paulo. Actualmente, a empresa se encontra em recuperação judicial (renegociar dívidas e suspender prazos de pagamento) nos Estados Unidos.

Ainda segundo informações do Estado de São Paulo, a companhia faz uma liquidação nas 15 unidades que ainda restam em solo brasileiro. A intenção, nesse caso, seria “queimar” o estoque de todas as lojas até o dia do encerramento.