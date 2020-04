Forbes: multimilionários estão menos ricos

Pelo terceiro ano consecutivo, o fundador da Amazon, Jeff Bezos (na foto), voltou a ser classificado como a pessoa mais rica do mundo, segundo a Forbes. Mesmo com a perda de 40 mil milhões USD no divórcio no ano passado, Bezos continua a ser o mais rico dos multimilionários.

Apesar de continuar no primeiro lugar, o património líquido de Bezos caiu 18 mil milhões USD, fixando-os nos 113 mil milhões USD, em parte devido ao divórcio com MacKenzie Bezos.

Actualmente, a lista conta com 2.095 multimilionários, menos 58 em comparação com a lista divulgada no ano passado. Só na primeira metade do mês de Março, 226 pessoas perderam o estatuto de multimilionários devido à pandemia de COVID-19, que afecta as bolsas de mercados e, consequentemente, os investimentos e fortunas.

O fundador da Microsoft, Bill Gates, voltou a ficar em segundo lugar, com uma fortuna avaliada em 98 mil milhões USD, com um acréscimo de 1,5 mil milhões USD face ao ano anterior.

Bernard Arnault, o director-executivo do grupo Louis Vuitton, subiu ao terceiro lugar, com uma fortuna de 76 mil milhões USD. Assim, Warren Buffett desceu para quarto lugar, com uma fortuna de 67,5 mil milhões USD.

Por sua vez, a mulher mais rica do mundo continua a ser a herdeira da cadeia de supermercados norte-americanos Walmart, Alice Walton. Em nono lugar da lista da Forbes, Walton soma uma fortuna de 54,4 mil milhões USD.

Quem são os mais recentes na lista?

Por deter 25% das acções enquanto eram um casal, a agora ex-mulher de Bezos conquistou um lugar na lista. Na edição de 2020, MacKenzie ocupa o 22.º lugar.

Além do apelido Bezos, existem 177 novos nomes que completam a lista. Eric Yuan, o criador da plataforma Zoom, surge em 293.º lugar com uma fortuna de 5,5 mil milhões USD, sendo uma das pessoas que mais lucrou com a pandemia devido à plataforma de videoconferência.

Também Anthony von Mandl, director-executivo da empresa Mark Anthony Brands e criador da White Claw, uma bebida alcoólica com gás, cuja fortuna está avaliada em 3,3 mil milhões USD, colocando-se na posição 590ª da lista.