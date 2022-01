Fitch Solutions prevê valorização de 15,1% do Kwanza

A consultora Fitch Solutions prevê que o Kwanza ganhe 15,1% este ano, para 514,39 Kwanzas por dólar, depois do forte ano de 2021, e melhorando face às outras principais moedas africanas.

A consultora antevê que o Kwanza aprecie 15,1%, em média, para 514,39 kz por dólar em 2022, depois de um forte desempenho em 2021”, lê-se numa análise à evolução das principais moedas africanas no ano passado e neste ano.

No relatório citado pelo Jornal de Angola, os analistas da consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que “apesar de a produção de petróleo ter continuado a cair durante 2021, os melhoramentos em termos de comércio, num contexto de subida dos preços do petróleo, resultaram numa apreciação da moeda, particularmente no último trimestre do ano passado”.

“Também antevemos que a produção interna de petróleo cresça 4,4% este ano, depois de cinco anos de declínio, aumentando ainda mais a procura por Kwanzas”, refere o relatório.

Sobre o conjunto da região da África subsaariana, os analistas estimam uma “moderada tendência de depreciação em 2022”, apontando que o fortalecimento do dólar, particularmente no segundo semestre, “vai colocar uma pressão descendente em todas as moedas da região a curto prazo”.