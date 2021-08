Finibanco fecha a semana com taxas mais competitivas

As taxas de câmbio mais competitivas adoptadas pelos bancos comerciais na venda de divisas, ao encerrar a semana, na sexta-feira, foram as negociadas pelo Finibanco Angola (FNB), que vendeu o Dólar a 643 kz e o Euro a 759,450, a mesma a que operou o banco BAI.

Segundo o jornal de Angola, os números foram compilados com base na lista das operações divulgada pelo BNA, onde se mostra que os bancos Yetu e o Angolano de Investimentos (BAI) ofereceram a segunda e terceira taxas mais competitivas no câmbio do Dólar, negociando a 646,059 e a 649,241 kz, respectivamente.

Na venda do Euro, essas posições foram ocupadas pela Sucursal de Luanda do banco da China (BOCLB) e pelo Standard Bank Angola (SBA), que operaram a 760,520 e a 761,230 kz, respectivamente.

Em sentido oposto, as taxas negociadas pelos bancos de Investimento Rural (BIR) e Comercial Angolano (BCA), situadas em 653 e em 775,390 kz, foram as que mais pressionaram o câmbio em alta, de acordo com a lista das operações.

O Banco Económico e o VTB África operaram com a segunda e a terceira taxas mais altas na venda do Dólar, a 652,783 e a 652,742 kz, posições que, na venda do Euro, são ocupadas pelo Banco Comercial do Huambo (BCH), que negociou a moeda europeia a 775 kz, e pelo BIR (773,890 kz).

Uma extrapolação desses números indica que a taxa à que o BIR negociou o Dólar é ligeiramente superior à média a que os bancos comerciais operaram naquele dia, de 659,972 kz, sendo 1,50 por cento maior que a mais competitiva, uma relação que, no câmbio do Euro, é de 1,19 (para uma média de 766,290 kz entre os bancos) e de 2,10%.