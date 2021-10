Financiamento fechado para maior central em Moçambique

A Corporação Financeira Internacional (IFC, sigla inglesa), membro do Banco Mundial, anunciou estar concluído o pacote de empréstimos que vai financiar a maior central eléctrica construída em Moçambique após a independência.

De acordo com a Lusa, a IFC assinou um pacote de dívida de 494 milhões de USD para a central de Temane”, lê-se em comunicado daquela entidade.

O empreendimento vai ser abastecido por gás natural em exploração há vários anos nas jazidas de Inhambane, sul do país, mas que tem sido canalizado sobretudo para a África do Sul.

Com uma capacidade de 450 megawatt (MW) (cerca de um quinto da hidroeléctrica de Cahora Bassa, maior central do país), o investimento em Temane é justificado pela IFC como “crítico” para apoiar o “acesso à electricidade” num país onde só cerca de 10 dos 30 milhões de habitantes recebem energia.

As expectativas do IFC são grandes, dado que o projecto mereceu boa pontuação quando estava a ser estudado e alinha-se com a meta do Governo de abastecer 64% da população até 2024.

“O projecto demonstra um esforço integrado e bem coordenado para alavancar os recursos do Grupo Banco Mundial com uma abordagem de ‘cascata’”, ou seja, de envolvimento conjunto de parceiros, lê-se no mesmo documento.