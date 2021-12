Filha do fundador da Inditex nomeada presidente do grupo têxtil

Marta Ortega, filha de Amancio Ortega, fundador da multinacional espanhola Inditex, foi nomeada presidente do principal grupo têxtil, com efeitos a partir do dia 1º de Abril de 2022, conforme anunciado pela empresa.

A empresa informou para a Comisión Nacional del Mercado de Valores, o órgão de supervisão da bolsa de valores na Espanha, que o conselho de administração da empresa nomeou Marta Ortega para substituir Pablo Isla, que ocupa o cargo desde 2011.

Pablo Isla deixará a presidência da Inditex em Março de 2022, e fá-lo-á com acções no valor de 55,4 milhões de euros ao preço de mercado com que fechou a sessão de terça-feira, 27,86 euros, para além dos outros 9 milhões que acumula no seu plano de pensões, de acordo com o valor anual 2020 do relatório de remuneração da empresa têxtil na Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

No total, 64,4 milhões de euros a título de liquidação até decidir qual é o seu próximo destino depois dos têxteis galegos.

Pela parte dos títulos, Isla acumula quase dois milhões de acções (1.989.764, segundo as últimas notificações feitas à CNMV). Recebeu a maior parte desses títulos como recompensa ao assumir a presidência do grupo em 2011. Prémio concedido a ele por Amâncio Ortega, com rejeição da maioria dos accionistas minoritários .

Neste suculento assentamento que o ainda executivo presidente vai embolsar, soma-se o acumulado no plano de pensões até ao exercício de 2020: 9 025 milhões de euros. A isto, adicionalmente, é necessário adicionar o que a empresa contribui este ano (no ano passado o contributo foi de 379 mil euros).

Por outro lado, de acordo com o relatório de governança corporativa e remuneração da Inditex, Isla deve receber uma indemnização bruta equivalente a duas parcelas anuais, calculada sobre a sua remuneração fixa estabelecida para o ano corrente. Destes, um ano é entendido como compensação pela obrigação de não concorrência.

A cláusula indica que, nesse período de tempo você não poderá assinar uma empresa que seja rival directa da firma. Claro, resta saber se Isla cumpre os requisitos para receber esta compensação, uma vez que se entende que se trata de um pedido de demissão do próprio gestor.

Em princípio, tudo indica que sim. Apesar disso, fontes da empresa não confirmam por enquanto e colocam essa decisão em alguns meses. “Essa parte ainda não foi resolvida.

De qualquer forma, ainda dá tempo porque sua saída só acontecerá em Abril ”, explicam essas mesmas fontes. Caso tenha direito a recebê-lo, se este ano recebesse a mesma remuneração que em 2020, embolsaria quase 12 milhões de euros por este conceito. Claro, se seu salário aumentasse nos níveis de 2015, essa compensação dobraria.

Além disso, ainda há que agregar o que corresponde aos bônus do ano e incentivos de longo prazo, que dependerão do cumprimento dos objectivos no período assinalado. Seja como for, Isla deixará a Inditex com o conhecimento de um trabalho bem executado e com um portfólio completo.