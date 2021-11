FILDA reúne mais de 300 expositores na ZEE

A Feira Internacional de Luanda (FILDA) reunirá mais de 300 expositores, na 36ª edição, que terá início a 30 de Novembro de 2021, na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo.

O evento que terá duração de quatro dias, vai privilegiar o sector tecnológico, suporte do desenvolvimento do agronegócio e da indústria, após suspensão, em 2020, devido à pandemia da COVID-19.

A edição deste ano da FILDA, contará com a participação de empresas nacionais e estrangeiras, provenientes, de outros países como África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Eritreia, França, Índia, Itália, Turquia, do Egipto, Japão, Líbano, dos Estados Unidos da América e de Portugal.

São ainda convidados para o evento a galeria de arte “ELA-Espaço Luanda Arte”, situada na baixa de Luanda.

O ELA irá apresentar 4 esculturas de arte monumental, bem como um filme audiovisual e duas performances artísticas diárias por parte do Artista Jone Ferreira num projecto inovador de nome ´Nzumbi Ya Nzambi´, fotografia e objectos que o Artista irá apresentar em 2022.

No evento da FILDA deste ano os participantes poderão aprender como lixo e resíduos metálicos podem ser transformados em obras de arte.