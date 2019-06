FILDA 2019 promete superar edição passada

A FILDA é inequivocamente o maior evento multi-sectorial de exposição e negócios de Angola, constituindo um reflexo directo da evolução e desenvolvimento empresarial e sócio-economico do País. Com a realização da FILDA 2019 pretende-se reforçar a actratividade de Angola no panorama mundial, estimular parcerias e sinergias entre os empresários Nacionais e Internacionais e, contribuir para uma Angola auto-suficiente e transportadora.

Perspectiva-se igualmente um nível de participação dos sectores predominantesais como:Comércio Geral, Indústria alimentar, Construção e decoração de interiores, transporte e logistica.

De referir que nesta edição, estima-se alcançar os 17.000 mil visitantes em comparação aos 10.500 do ano de 2018.

Com vista para o incremento ao emprego a Eventos Arena criou uma bolsa de emprego onde os interessados poderão enviar os seus Curriculum Vitae, e que serão estes encaminhados aos expositores mediante necessidade de recrutamento para trabalho temporário ou não.

Recorda-se, que a FILDA é um evento multissectorial de exposição e negócios, que junta, anualmente, empreendedores nacionais e estrangeiros numa plataforma multidimensional que propicia o estabelecimento de contactos e relações comerciais.

Os bilhetes estarão a venda no local do evento ao preço de 2 mil kwanzas, e a exposição estará aberta das 10h00 as 18h00 durante os cinco dias do certame.