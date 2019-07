FILDA 2019: Portugal e Uganda partilham com Angola experiência de Parcerias Público-Privadas

A Directora do departamento de parcerias público-privadas (PPP) do Uganda, Beatrice Florah, partilhou a experiência e o sucesso das PPPs no seu País.

A governante destacou que a escolha inadequada de projectos de PPP constitui o principal problema. Para contrapor, em Uganda, o Ministério das Finanças é responsável pela economia e planeamento e antes de avançar com uma PPP, o Governo realiza o estudo de impacto ambiental, o risco associado ao projecto, a sua inclusão socioeconómica e só depois o Governo pode convidar o sector privado a materializá-lo.

Beatrice Florah disse que o Governo ugandês tem parcerias público-privadas em todos os sectores, com grande destaque para as infra-estruturas com licenças de exploração de 10 a 15 anos para depois o Estado passar a ser o único dono.

Portugal também partilhou a sua experiência do sucesso com as PPP através da directora da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projectos(UTAP), Maria Zagallo, que disse várias vezes durante a sua apresentação de aproximadamente 20 minutos, em matérias de PPP, a transparência é fundamental.

Saiba mais nesta edição nº 214 do Jornal Mercado, já nas bancas.