Fidelidade compra insurtech para aumentar oferta de seguros de poupança

A Fidelidade anunciou esta quinta-feira,19, que chegou a acordo com a Insurtech Prosperity Group AG para a compra de 70% do capital da empresa, mas não revelou o valor da operação, avançou esta sexta-feira,20, o jornal de Negócios de Portugal.

De acordo com um comunicado enviado pela seguradora portuguesa, “a operação assegura o controlo de gestão por parte da Fidelidade bem como a manutenção da equipa de gestão executiva, que reforça a sua posição accionista para 30%, num claro sinal de continuidade do projecto e de confiança no futuro da companhia”.

Na mesma nota, o presidente executivo (CEO) da Fidelidade, Rogério Campos Henriques, sublinhou que “a Prosperity Group AG é uma empresa inovadora com mais de 98% dos seus clientes provenientes da Suíça e Alemanha, dois dos mercados europeus com o mais alto nível de sofisticação e maturidade nesta linha de negócio”.

“Com esta aquisição, a Fidelidade procura reforçar as suas competências e expandir o seu negócio, melhorando a sua oferta em seguros de poupança e disponibilizando soluções mais flexíveis aos seus parceiros de negócio na distribuição”, acrescentou o responsável.