Fidelidade Angola com novas soluções para empresas chinesas

Uma das vantagens do acordo de cooperação assinado, recentemente, entre a Fidelidade, maior grupo segurador português e a China Reinsurance, maior resseguradora do gigante asiático, será a oferta das melhores soluções de cobertura de riscos, revelou o CEO da Fidelidade Angola.

Armando Mota, que falou em exclusivo ao Mercado, destacou que o processo vai ser desenvolvido mediante a partilha de know how com a China Re, além da cedência das melhores soluções de resseguro para as empresas chinesas instaladas em Angola.

Segundo o gestor, o acordo celebrado com permitirá igualmente potenciar novas oportunidades de negócios comuns à Fidelidade e China Re com vista a alavancar os mercados em que a Fidelidade está inserida, como é o caso de Angola.

Assegura que o acordo é complementar a todo o investimento que a Fidelidade Angola tem feito desde a sua criação para prestar melhor e maior serviço aos seus clientes.

“Acima de tudo procuraremos melhorar a nossa capacidade de resposta para as empresas chinesas que aqui operam, conjugando a nossa experiência com a capacidade e know how da China Re, reitera.