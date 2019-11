Fidelidade abre duas agências nas cidades do Kuito e do Huambo

Em declarações ao Mercado, Paulo Edra, director de Marketing, Comunicação e Imagem da seguradora destacou que a entrada em funcionamento dos dois estabelecimentos está inserido no programa de expansão e de aumento do número de agências a nível nacional.

Paulo Edra declarou ainda que nas duas lojas serão comercializados todo o tipo de seguros. “Obviamente que temos consciência que as agências têm um direcionamento mais para os particulares e para as pequenas e médias empresas”, disse argumentando ainda que a Fidelidade tem ofertas específicas para este segmento, quer no seguro automóvel, quer no seguro de saúde e no microsseguro de saúde, um produto popular lançado recentemente ela companhia.

Sustenta que a Fidelidade tem também disponíveis soluções para os seguros tradicionais desde os multirriscos, responsabilidade civil entre outros. O responsável tranquilizou os seus clientes dando garantias que a Fidelidade está segura e os seus clientes também podem sentir-se seguros, “pois esse é o nosso ADN”.

A agência do Bié possui três colaboradores, enquanto a Huambo conta apenas dois. A partir de Janeiro as dependências contarão com o apoio comercial de cinco especialistas, afirmou o responsável.

Trata-se, de acordo com o entrevistado, de pessoas bem treinadas que vão à casa e à empresa do cliente, no sentido de venderem seguros no escritório ou a domicílio, escusando-se, neste caso, de o cliente se dirigir à loja. Aliás, como disse, a Fidelidade foi a primeira companhia a trazer esse formato à Angola.

Assim sendo, além de Luanda e naquelas duas províncias, a Fidelidade está também representada na província de Benguela. “No âmbito de um protocolo que estabelecemos com a Shoprite, a maior cadeia de distribuição alimentar em Angola temos vindo a abrir um conjunto de lojas dentro das instalações do estabelecimento comercial.

Portanto, como nota, isto faz parte de um plano estratégico de aumento de pontos de vendas da Fidelidade nas demais províncias do País, um programa que considera fundamental e importante para a companhia e sobretudo para os clientes.

As instalações, avança, vão igualmente servir de apoio aos parceiros, nomeadamente mediadores e corretores, que têm actividade comercial ou presença física nessas duas regiões do País, tendo em vista o reforço e a notoriedade da marca.

A nível do País a Fidelidade conta com mais de 80 mil clientes. Possui cerca de 20 lojas próprias e seis com parceiros O corte da fitadas das duas agências foi feita pela embaixadora da marca, a cantora Pérola.