FIB com presença de “peso” da câmara de comércio do Reino Unido e da Holanda

Três expositores internacionais na Feira de Benguela (FIB) conferem vantagens competitivas ao agronegócio no País, diz o presidente do Conselho de Administração (PCA) do grupo Arena, Bruno Albernaz.

Tratam-se das câmaras de comércio e indústria do Reino Unido, da Holanda, para além de uma firma da Turquia, o que representa um “bom indicador de crescimento de facturação” na perspectiva de Bruno Albernaz.

Segundo aquele responsável, a FIB duplicou em termos de participações de empresas expositoras directas e indirectas, mas reconheceu a redução do número de participantes estrangeiros ao evento.

Apesar da redução, justificou, as participações estrangeiras trazerem competitividades, sobretudo no apoio ao agronegócio e na implementação de projectos, novas técnicas e partilha do “know-how” com as congéneres angolanas.

De participações não é tudo. Perto de 224 empresas nacionais participam da FIB, com destaque para representantes das províncias de Benguela, Huambo, Bié e Huíla, nos mais variados sectores, desde agricultura, indústria, agronegócio, pescas, transportes, construção civil, turismo, entre outros.

Temáticas que estão alinhadas com o que Bruno Albernaz chamou de “fio condutor de três palavras”: produzir, transformar e escoar. “Esta é a visão que garante acrescentar valor ao desenvolvimento e alavancar o investimento nacional e internacional para a região”, enfatizou.

Acrescentou ainda que, a FIB está alinhada com os desafios das autoridades, no intuito da promoção do agronegócio, ou seja, priorizar a transformação dos produtos agro-alimentares e aproveitar as infra-estruturas como o Porto do Lobito e o Caminho-de-ferro de Benguela como centro logístico de distribuição.

Fazendo comparação entre a actual e as duas últimas edições, Bruno Albernaz reconheceu que neste ano a participação “está muito acima das expectativas iniciais” pelo que registou-se um aumento de pavilhões, por exemplo, o pavilhão dois e três, que não existiam no ano passado.

Bruno Albernaz assinalou, igualmente, o espírito de resiliência que marcou a FIB em onze anos de existência e, que, como afiançou, significa muito trabalho, apesar dos “momentos altos e baixos”.

“A vontade de continuar fez com que a FIB se afirmasse e fosse, naturalmente, o centro de apoio, no sentido de aproximar empresas, pessoas e negócios”, acentuou, afirmando que os resultados estão à vista de todos.

Presença do Porto do Lobito na FIB

O PCA do Porto do Lobito, Celso Rosas afirma que a presença daquela instituição na FIB tem como objectivo demonstrar o potencial e interagir com outros expositores e empresários nacionais e estrangeiros.

Celso Rosas precisou ainda que, o Porto está aberto e permanentemente disponível para prestar um melhor serviço aos clientes e parceiros, com vista a melhoria e contribuição para o crescimento da economia do País.

O Porto coopera com o Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB) no sentido de desenvolver o Corredor do Lobito, pelo que considera a FIB uma grande oportunidade de divulgação dos serviços e valências aos empresários que actuam no mercado nacional e regional.

O Porto do Lobito e o Caminho-de-Ferro de Benguela formam um dos maiores corredores de desenvolvimento e escoamento de mercadorias da região da SADC, com ligações à cidade de Tenque, na República Democrática do Congo e à Zâmbia. O porto é ainda beneficiado por uma ligação rodoviária estruturante para circulação de mercadoria, a Estrada Nacional 100.

Sobre a FIB

A FIB é um evento com periodicidade anual, este ano está na 11ª edição e destina-se a promover o potencial económico e industrial da região Sul de Angola, visando atrair investimentos nacionais e estrangeiros para o desenvolvimento e reunir os principais agentes económicos e sociais, proporcionando um ambiente propício para negócios.

Desde a primeira edição até a data, a FIB tem vindo a crescer e caracteriza-se como uma montra valiosa para a economia local e crescentemente um motor de desenvolvimento fundamental para toda a região e também a nível nacional.