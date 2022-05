FIB 2022 prevê 500 milhões Kz em volume de negócios este ano

O presidente do Conselho de Administração da Feira Internacional de Benguela (FIB), Bruno Albernaz, anunciou esta terça-feira, em conferência de imprensa de pré-lançamento do evento uma previsão no aumento do volume de negócios de 500 milhões Kz (50%) depois de em 2021 ter registado 250 milhões Kz

A FIB-2022 será realizada sob o lema “O agronegócio como suporte ao desenvolvimento da região sul de Angola”, noticiou a Angop.

O evento que conta com 224 expositores espalhados por 14 mil metros quadrados na sua 11ª edição, que vai decorrer entre quarta-feira (25) e sábado (28), destina-se a promover o potencial económico e industrial da região Sul de Angola, visando atrair investimentos nacionais e estrangeiros para o desenvolvimento.

Tem ainda como objectivo reunir os principais agentes económicos e sociais, proporcionando um ambiente propício para negócios.

Para o responsável, este ano a FIB duplicou em termos de participação de empresas expositoras directas e indirectas, das quais apenas três estrangeiras, nomeadamente a Câmara do Comércio e Indústria do Reino Unido e da Holanda, incluindo uma firma da Turquia, o que é um bom indicador de crescimento da “facturação”.

O evento vai abordar temas como “Agronegócio, Turismo, Transição energética e o Meio Ambiente em Angola”, “Ensino, Saúde Pública e Cultura”, “Ecossistema da tecnologia em Angola” e “O impacto da revolução industrial em Angola”.