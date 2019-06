Fiat Chrysler cancela proposta de fusão com a Renault

Uma semana e meia foi quanto durou o namoro Fiat-Renault – e nem chegou a noivado, apesar do “interesse” que a francesa disse que tinha na proposta. A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) anunciou esta quinta-feira que retirou a sua sugestão de fusão 50/50 com o grupo Renault. O conselho de administração da fabricante automóvel ítalo-americana justificou a decisão com a falta de “condições políticas em França” para avançar com a união dos dois negócios.

Os executivos da FCA estiveram reunidos esta noite, sob a presidência de John Elkann, e garantem que a empresa “continua firmemente convencida da convincente lógica transformacional de uma proposta que tem sido amplamente prezada desde que foi submetida”. Em comunicado divulgado esta manhã, a Fiat Chrysler refere também que essa sugestão de fusão, apresentada pela própria multinacional, tinha uma “estrutura e termos” que eram cuidadosamente equilibrados para oferecer benefícios substanciais a todas as partes”.

A FCA, que engloba as marcas Fiat e Chrysler, sugeriu a 27 de maio uma fusão “transformadora” com o grupo Renault. A dupla da indústria automóvel queria criar um portefólio de marcas que fizeasse a cobertura total do mercado e tivesse presença nos principais segmentos que consideram premium: Maserati, Alfa Romeo, para as marcas de forte acesso Dacia e Lada, Fiat, Renault, Jeep, Ram, entre outras. Caso o acordo chegasse a vias de facto, nasceria a terceira maior fabricante automóvel, logo depois da Toyota e da Volkswagen. A junção iria gerar vendas de, aproximadamente 8,7 milhões de veículos por ano – sendo que, juntamente com os seus aliados Nissan e Mitsubishi, venderiam de 15 milhões de carros por ano.

Na nota agora tornada pública, os administradores da FCA asseguram que continuarão a cumprir os compromissos através de uma “estratégia independente” e prestam ainda os “sinceros agradecimentos” à Renault, em especial ao chairman e CEO da fabricante francesa, bem como aos parceiros Nissan e Mitsubishi, pelo “empenho construtivo” durante este processo.