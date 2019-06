Fiasco da reunião entre Trump e Xi pode pressionar a Fed a baixar as taxas de juros

Independentemente do desfecho da reunião entre os dois líderes das duas maiores economias do mundo, as repercussões irão certamente fazer-se sentir.

Os analistas consultados pelo Jornal Económico antecipam novos máximos históricos para os mercados bolsistas caso Donald Trump e Xi Jinping alcancem uma plataforma de entendimento. Caso contrário, os especialistas defendem que o Reserva Federal norte-americana poderá mitigar os efeitos negativos. Jerome Powell, o presidente da Fed, poderá cortar as taxas de juro já no próximo mês, medida que oferece protecção aos investidores.

“Perante a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a discussão sobre o proteccionismo versus livre mercado será o grande foco do encontro entre os líderes das 20 maiores economias”, referiu Nuno Caetano, global trader da Infinox, uma corretora.

A reunião entre Trump e Jinping não se afigura fácil. Ao histórico das retaliações económicas entre as duas maiores economias do mundo, junta-se agora “a postura da China mais dura”, algo que poderá “acentuar o clima de tensão entre as duas partes”, salientou Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades, uma corretora. Esperam-se “obstáculos na resolução dos diferendos”, reforçou.