Feira Intra-Africana do Comércio alcança 90% do volume de negócio

A directora administrativa do AFreximbank, Kanayo Awani, informou que a II Edição da Feira Intra-Africana do Comércio atingiu um volume de negócios na ordem dos 36 mil milhões USD, 90% dos 40 mil milhões USD esperados.

Kanayo que falava durante o encerramento do evento avançou que os dados são provisórios e tendem a aumentar, uma vez que existe ainda negócios em transacção. Faz saber que o número de participantes no evento excedeu em 118% o estimado, ou seja, dos 10 mil previstos foram contabilizadas 11.828participações.

Os dados foram divulgados pela directora administrativa do Afreximbank, Kanayo Awani, na cerimónia oficial de encerramento deste evento, que decorreu de 15 a 21 de Novembro, em Durban, África do Sul.

Angola esteve representada por 30 empresas dos sectores do petróleo, mineração, bebidas, indústria transformadora, de construção civil, a banca, cultura e moda, entre outras, incluindo departamentos ministeriais.

O evento permitiu a promoção do Relatório sobre a Diversificação das Exportações, um estudo conjunto realizado pelo Ministério da Indústria e Comércio e o Banco de Desenvolvimento Africano (BAD).

Os potenciais investidores tomaram igualmente conhecimento da legislação e dos incentivos referente as diversas zonas de investimento, promovido pela Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX).

Afreximbank cria programa CANEX para apoiar as indústrias criativas

O presidente do Banco Africano de Exportação de Importações, Afreximbank, Benedict Oramah, informou a criação do programa CANEX para apoiar as indústrias criativas e culturais de África de forma a revolucionar talentos inexplorados do Continente.

“A indústria criativa é um mercado financiável. Estamos aqui para garantir o apoio contínuo do Afreximbank à economia criativa”, declarou.

Ao saudar o poder dos criativos para estimular o desenvolvimento industrial, o gestor realçou que a indústria representa um instrumento poderoso que pode aumentar o PIB dos países do continente e tirar a juventude da pobreza.

“Essa indústria tem o poder de catalisar o comércio intra-africano, criar milhões de empregos para a população jovem do continente e promover o surgimento de cadeias de valor nacionais e regionais” destaca.

Sobre o IATF

A IATF é uma iniciativa regular do Banco Africano de Exportações e Importações, em colaboração com a União Africana e o Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana.

“Há oportunidades de fazer negócios aqui, e não apenas exposições”, afirmou a directora administrativa do AFreximbank, Kanayo Awani.

Dos 55 previstos, atenderam ao evento 46 países africanos, representados em stands da feira, além de outros países que participaram de forma virtual, nessa montra que contou com 70 grandes empresas patrocinadoras.

A próxima edição está agendada para o Ghana, em 2023, estando já abertas as inscrições para os interessados.