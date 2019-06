Feira Internacional de Luanda 2019 conta com 21 países

Em entrevista ao Jornal de Angola, Bruno Albernaz, presidente da Eventos Arena, disse que entre os países já confirmados encontram-se Portugal, Alemanha, Indonésia, Turquia, França, Índia, China, Reino Unido, Noruega, Suécia, Suíça, Israel, Brasil, Japão, Bielorrússia, Uruguai e Itália, indo estar igualmente presente o território de Macau.

O número de solicitações de empresas estrangeiras para participar no evento, referiu Bruno Albernaz, reflecte bem as intenções e os esforços do governo no sentido de atrair mais investimentos para Angola.