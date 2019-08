Feira de produção local contará com 200 expositores

De acordo com o coordenador do evento, Agostinho Miquinho Casseça, que falava quinta-feira na cerimónia de lançamento do certame, fez saber que a exposição vai decorrer numa área, com mil e 800 metros quadrados.

Entre os objectivos, segundo o responsável da organização, constam a promoção e realização de negócios entre produtores e agricultores, industriais e demais expositores contribuindo para que o país seja auto-suficiente.

Com custos estimados em 30 milhões de kwanzas, o evento decorrerá sob o lema “dinamizemos a produção local, para reduzir a importação e aumentar a exportação”.