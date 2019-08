O evento vai decorrer de 29 de Agosto e 1 de Setembro, avançou Jornal de Angola. Prevê-se a participação de mais cem expositores.

Sob o lema “Revitalizar o Sector, Rumo ao Desenvolvimento”, a feira que decorre nas instalações do Porto Pesqueiro, em Luanda, de acordo com o director Nacional das Pescas, António Barradas é mais uma oportunidade para expor as potencialidades do país no sector pesqueiro.