Feira da Banana arranca sexta-feira em Caxito

A feira, com custos estimados em 35 milhões de kwanzas, vai decorrer até dia 23 deste mês, nas instalações da Fazenda AgroLider, no município do Dande.

O número de expositores poderá aumentar devido à redução em 50 por cento do preço do metro quadrado do aluguer dos stands.

A organização vai cobrar no pavilhão interior o preço de 30 mil kwanzas, contra os 60 mil anteriores, enquanto na zona exterior a taxa está fixada em 10 mil, contra os 20 mil cobrados na edição passada.

Para a exposição, o pavilhão interior terá stands com nove metros quadrados, enquanto no exterior destinado às maquinarias agrícolas os espaços terão 54 metros quadrados.

Além de contactos de negócios, em paralelo serão abordados, em seminário, temas sobre “Os caminhos para a produção agrícola no alcance da auto-suficiência alimentar”, “a prevenção e controlo de doenças e pragas, produto saudável, consumo seguro e vida mais”.

No evento, serão apresentadas as potencialidades que a província possui nos domínios da indústria, turismo, transporte, pesca, obras públicas, geologia e minas e agricultura, além de equipamentos e maquinarias utilizadas no processo de produção, processamento e comercialização.

Dizer que a Feira da Banana é uma iniciativa do Governo Provincial do Bengo em parceria com empresas privadas, e visa divulgar as potencialidades de produção da região.