Feira Agro-pecuária leiloa 350 bovinos

A informação foi avançada pelo director-geral da CCGSA, Luís Gata, que em jeito de balanço afirmou cada cabeça de gado foi vendida, em média, ao preço de 350 mil Kwanzas, num certame enquadrado nas Festas da Senhora do Monte.

Sublinhou que estavam expostos no evento 500 bovinos, 200 a menos que na edição passada, sendo a cabeça mais barata custou 200 mil Kwanzas e a mais cara a um milhão de Kwanzas.

Segundo o responsável, a agenda da feira previa a realização de três leilões, mas foram feitos dois, pois tiveram de suspender um dada a adesão obtida na primeira venda, que despachou mais de 50% dos animais, com realce para a aquisição de gado de porte melhorado, que ajudam a melhorar as manadas geneticamente.

“Tivemos um leque de animais muito bom, o que demonstra que apesar do país ter pouca quantidade dos mesmos, já tem um núcleo significativo com boa classificação genética, o que é bom para melhorar as manadas. O país está atento para se tornar numa da potência da bovinicultura”, considerou.