Feira Agro-pecuária da Huíla supera meta

A 16ª Feira Agro-pecuária da Huíla, promovida pela Cooperativa de Criadores de Gado do Sul de Angola (CCGSA), entre os dias 10 e 17 deste mês, encerrou com balanço positivo segundo revela a organização.

No evento que decorreu na capital huilana, certame enquadrado nas Festas da Senhora do Monte, expectativas foram superadas, tanto do ponto de vista da arrecadação quanto da execução. De acordo com o director geral da CCGSA, Luís Gata, foram leiloadas 350 cabeças de gado face as 230 da edição passada, um acréscimo de 120 cabeças.

Segundo o responsável da CCGSA, que falava a agência de notícias Angola Press, estava prevista a realização de três leiloes, porém, a forte afluência registada na primeira sessão permitiu vender mais da metade das cabeças disponíveis (com realce para a aquisição de gado de porte melhorado, que ajudam a melhorar as manadas geneticamente), ficando as restantes “despachadas” na sessão seguinte, o que forçou de forma positiva o cancelamento da terceira sessão.

“Tivemos um leque de animais muito bom, o que demonstra que apesar do país ter pouca quantidade dos mesmos, já tem um núcleo significativo com boa classificação genética, o que é bom para melhorar as manadas. O país está atento para se tornar numa da potência da bovinicultura”, considerou.

