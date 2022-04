Fechos temporários na Rússia e Ucrânia custam 120 milhões USD a McDonald’s

A McDonald’s anunciou, no início de Março, o fecho temporário das suas lojas na Rússia e de algumas na Ucrânia, no seguimento da guerra, e esta medida custou 127 milhões USD ao grupo de restauração no último trimestre.

Os dados foram divulgados pela CNN, citando um comunicado da empresa, que detalha ainda que os salários, o pagamento de rendas e dos fornecedores custaram à empresa 27 milhões USD. Os restantes 100 milhões são referentes a ‘stock’ de produtos não vendidos.

O mesmo canal de televisão adianta que, no final do ano passado, havia 847 restaurantes da McDonald’s na Rússia. Na Ucrânia existiam 108 estabelecimentos da marca. Em conjunto, as lojas dos dois países representaram 9% das receitas da cadeia de restaurantes em 2021.

No início de Março, recorde-se, perante o anúncio do encerramento dos restaurantes da McDonald’s na Rússia - 30 anos depois da chegada ao país -, os cidadãos russos fizeram longas filas à porta dos vários restaurantes espalhados pelo país.