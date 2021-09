Falta de Liquidez e endividamento afundam Evergrande

A segunda maior empresa chinesa do sector imobiliário (Evergrande) está à beira da falência por crise de liquidez e dívida superior a 300 mil milhões USD, mais do que o PIB da Finlândia.

A situação da Evergrande Group (propriedade de Xu Jiayin, o mais rico da China) põe em estado de alerta a segunda maior potência económica do mundo, pois a falência da mesma pode afectar todo o sector imobiliário e consequentemente a economia chinesa.

O 'império' de Xu Jiayin é vítima do poder político chinês, liderado por Xi Jinping, que começou a atacar os super-milionários e sectores empresariais tidos demasiados poderosos, em nome da 'prosperidade comum'. Os reguladores chineses impuseram uma série de regras para limitar o alto nível de endividamento no sector imobiliário.

Em consequência, a Evergrande Group já não pode vender promoções antes de as terminar, desencadeando uma crise de liquidez. Face à possível derrocada (do 'império' erguido às custas da influência política), Xu Jiayin demitiu-se (recentemente) da presidência da Hengda, principal empresa imobiliária do grupo.

“Acredito que graças ao trabalho colectivo da nossa equipa de liderança e de todos os nossos colaboradores, se continuarmos a lutar e persistir nesta luta, em breve sairemos desta escuridão”, assegurou Xu Jiayin, numa carta endereçada os trabalhadores.

A Evergrande Group recorreu ao crédito (fácil de obter) para financiar as promoções. Com a venda de imóveis antes de estarem concluídos, pagou por outros projectos, numa fórmula que seria replicada noutros sectores, como os produtos de gestão de riqueza, até que a bolha particular tenha eclodido.

Face à crise, actualmente a fortuna de Xu Jiayin passou de 45 mil milhões USD para 10,7 mil milhões USD, sendo agora o quinto chinês mais rico, segundo a Revista Hurun.