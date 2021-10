FADA desembolsa mais de 700 milhões kz em projectos agrícolas

O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA) desembolsou pelo menos 700 milhões de Kwanzas em financiamentos de projectos agrícolas, disse o Director do Gabinete de Gestão de Riscos do FADA, Anilson Tomé, no webinar organizado pelo Ministério da Economia e Planeamento de Angola (MEP).

Durante o evento que decorreu via Zoom sobre o lema “Campanha Agrícola 2021/2022 – Apoios Financeiros do FADA”, Anilson Tomé, disse ainda que foram aprovados um total de 164 projectos, destes 22 projectos tiveram desembolso efectivo.

Ainda no âmbito do apoio à actividade agrária, o FADA distribuiu 210 tractores a 181 cooperativas agrícolas nas 18 províncias do País. Huambo foi a região que mais beneficiou dos meios distribuídos, 39 no total. Namibe e Cunene foram as que menos receberam, oito cada.

A quantidade (de tractores) atribuída à província do Huambo dependeu do número de cooperativas agrícolas existentes naquela região do Planalto Central 36. Bengo tem cinco.