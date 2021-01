Facilcred disponibiliza 399 milhões kz para micro-empresas

A Sociedade de Micro-crédito (Facilcred) atribui 399 milhões kz, em 2020, a 485 micro-empreendedores nacionais.

O empréstimo foi feito ao abrigo da linha do alívio económico, gerida pelo FACRA- linha de crédito do Fundo Activo de Capital de Risco Angolano.

As províncias do Huambo, Luanda e Namibe são as regiões em que estão a ser desenvolvidos os projectos, em áreas de actividade como a agricultura e pesca (incluindo o processamento e conservação de pescado) e a reciclagem de resíduos sólidos.

Para que os pequenos e micro-empresários possam aceder a estes apoios devem ser obrigatoriamente titulares de uma conta bancária devidamente actualizada.

O banco BNI é o parceiro da Facilcred para este projecto, tendo apostado na abertura célere das contas necessárias junto dos preponentes dos projectos.

Os responsáveis da Facilcred manifestam, em comunicado de imprensa, a que Angop teve acesso, satisfação e garantem alargar os apoios que têm vindo a conceder.

Estes asseguram ainda o apoio de "A a Z" aos pequenos e micro-empresários, prestando-lhes ajuda na preparação da sua candidatura e na operacionalização das contas bancárias necessárias com o apoio do banco.

Contribuir para a descentralização da actividade produtiva em todo o País e para o bem-estar das populações - através da criação de emprego - é um dos objectivos da instituição financeira.

A linha de crédito do FACRA está avaliada em quatro mil milhões de kwanzas e destina-se a financiar investimentos de longo prazo que permitem às MPME e aos micro-empreendedores a concretização dos seus projectos e sua transformação em negócios rentáveis, com impacto na sociedade, sobretudo nas comunidades onde se inserem.