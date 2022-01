Facebook investe em supercomputador para compreender os humanos

A empresa que gere o Facebook prevê alcançar o topo do ranking da Inteligência Artificial em meados de 2022.

De acordo com o Expresso a meta está apostada em disputar o topo da supercomputação mas é a vida real e palpável dos humanos que tem como objectivo estratégico.

A marca que detém o Facebook confirmou ter já em funcionamento uma supermáquina que é composta por 6.080 unidades de processamento. O supercomputador AI Research SuperCluster (RSC) já é um dos mais poderosos quando se trata de efectuar cálculos relacionados com Inteligência Artificial, garante a empresa sem revelar o local em que se encontra a nova máquina.

Em meados de 2022, o RSC já deverá contar com 16 mil destas unidades de processamento. O que, segundo a Meta, será suficiente para tornar a máquina mais poderosa em termos de inteligência artificial.

“Os nossos investigadores já começaram a usar o RSC para treinar modelos complexos de processamento de linguagem natural e visão por computador para investigação, com o objectivo de um dia ser possível treinar modelos com biliões de parâmetros”, explica a Meta em comunicado.

A Inteligência Artificial até pode superar os humanos na rapidez ou na execução de cálculos especializados, mas não conhece o mundo real. E esse será um dos factores que levam a Facebook/Meta a reforçar a aposta num supercomputador capaz de “aprender”, com autonomia, as lógicas e conceitos sociais, a sinalética, os objectos, as actividades, os animais ou apenas os idiomas do mundo real.

A Meta, que já havia mudado de nome precisamente para condizer com o conceito de metaverso, não esconde ao que vai: “O RSC vai ajudar os investigadores de inteligência artificial da Meta a construir melhores modelos para aprendizagem de biliões de exemplos; ou trabalhar com centenas de idiomas; ou analisar sem barreiras técnicas textos, imagens e vídeos em simultâneo; ou desenvolver novas ferramentas de realidade aumentada; e muito mais”, refere a empresa.

O RSC é um projecto da Meta, mas tem bem visível a assinatura da Nvidia que disponibilizou as unidades de processamento gráfico que vão operar como nós computacionais do novo supercomputador.

A aposta da Meta na supercomputação remonta a 2017. O primeiro supercomputador tinha mais unidades gráficas, mas apresentava capacidade de processamento inferior. Além disso, o primeiro supercomputador da Meta estava limitado à análise de repositórios de imagens, sons ou textos que eram públicos ou de livre acesso.

Com a nova supermáquina, há a expectativa de ajudar as máquinas a compreender o mundo dos humanos, com modelos de aprendizagem que ajudam a distinguir conceitos sem intervenção dos humanos.

Esta capacidade pode ser especialmente útil para filtrar conteúdos perigosos ou indesejados numa rede social como a Facebook, mas também poderá ser especialmente valiosa para lançar a companhia na promissora realidade aumentada, que tem por base óculos equipados com câmaras e lentes que permitem sobrepor imagens digitais sobre aquilo que é visto na realidade.

A Meta já tinha garantido um posicionamento estratégico através da compra da Oculus VR, que produz óculos de realidade virtual que geram cenários imersivos (mas não são de realidade aumentada). Com o novo supercomputador, a companhia liderada por Mark Zuckerberg reforça a potencial oferta na realidade aumentada, que permite acrescentar informação e funcionalidades a objectos, pessoas ou situações com que os humanos lidam no dia-a-dia, através da apresentação de ícones que permitem activar funcionalidades no mundo virtual.

A realidade virtual e a realidade aumentada são apontadas como dois dos principais pilares da nova geração da Internet, que é conhecida como Metaverso. A empresa tem vindo a desenvolver um ambiente de metaverso próprio na plataforma Horizon, com recurso a avatares e alusões a outras tecnologias que, em muitos casos, ainda não terão passado da fase de protótipo, ou mesmo do papel.

“O trabalho feito com o RSC vai abrir caminho rumo as tecnologias da próxima grande plataforma de computação o metaverso, onde as aplicações e produtos impulsionados pela Inteligência Artificial terão um papel importante”, explica a Meta.

Ao contrário do metaverso, que ainda está na fase embrionária, o RSC já tem uma capacidade de cálculo bem real: a capacidade de armazenamento está fixada em 175 Petabytes (mais de 175 mil TeraBytes) e ainda uma memória temporária (cache) de 46 PetaBytes. O comunicado informa ainda da existência de um total de 10 PetaBytes disponíveis num terceiro suporte tecnológico de armazenamento.

As comunicações entre os diferentes nós computacionais têm uma largura de banda de 200 gigabytes (GB) por segundo. A Meta garante que tem uma máquina 20 vezes mais rápida que a antecessora. “O que significa que um modelo com dezenas de milhares de milhões de parâmetros pode ficar treinado em três semanas, em comparação com as nove semanas exigidas anteriormente”, exemplifica a Meta.

Boa parte desta capacidade computacional será aplicada no desenvolvimento de ferramentas capazes de tornar a realidade inteligível para os computadores. “A visão computorizada, por exemplo, precisa de processar vídeos cada vez mais maiores, com taxas de amostragem cada vez mais elevadas. O reconhecimento de voz precisa de funcionar bem mesmo em cenários exigentes com muito ruído de fundo, como festas ou concertos. O processamento de linguagem natural precisa de entender mais linguagens, dialetos e sotaques”, sublinha a Meta.

No final, a companhia de Zuckerberg não deixou de tentar serenar aqueles que ainda a apontam como um mau exemplo no que toca à privacidade. Segundo a empresa, o RSC foi construído para garantir segurança e privacidade. Além de comunicações encriptadas, o computador não dispõe de ligação à Internet.