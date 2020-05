Facebook e Google investem em serviços de videochamadas

Estas chamadas em grupo podem ser iniciadas diretamente através do Facebook e da aplicação do Messenger e mesmo quem não tem conta no Facebook pode participar através de um link, à semelhança de como funciona a plataforma de videoconferências Zoom.

Também a plataforma de videoconferência Meet da Google passou a ser gratuita. A Google divulgou que a utilização do Meet aumentou 30 vezes no mês de abril e que este serviço está a ser utilizado diariamente por 3 milhões de utilizadores diariamente, dos quais 2 milhões são novos na plataforma.