O acesso à nova página surge no topo do feed de notícias e contém orientações personalizadas para cada país. Em Portugal, as orientações estão alinhadas com a Direcção Geral de Saúde.

Por outro lado, o Facebook está também a disponibilizar gratuitamente às várias organizações governamentais e aos serviços de emergência de cada país, o Facebook Workplace, uma plataforma de comunicação interna para empresas.