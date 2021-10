Facebook acusado de dar prioridade a lucros e não ao combate da desinformação

A antiga gestora de produto do Facebook, responsável pela área dos trabalhos ligados ao combate à desinformação na plataforma, revela que a rede social deu prioridade aos lucros, deixando para segundo plano o tema da desinformação. As revelações foram feitas no programa “60 Minutos”, na estação televisiva norte-americana CBS.

De acordo com o Negócios, Frances Haugen, que é agora descrita pela imprensa internacional como uma “whistleblower” por revelar este tipo de informações, revelou nesta ocasião a respectiva identidade. Até aqui, Haugen tinha fornecido documentos ao jornal Wall Street Journal, em anonimato.

Tem sido através destes documentos que a rede social de Zuckerberg tem estado debaixo de fogo, com documentos internos e emails a apontar que a empresa terá contribuído para o aumento da polarização online com as mudanças que fez ao algoritmo para conteúdo.

Estes documentos também sugerem que a empresa não terá adoptado as medidas adequadas para responder a tempo ao aumento da hesitação ligada às vacinas contra a COVID-19. Já no Instagram, outro produto que é detido pelo Facebook, é apontado que a empresa teria consciência de que esta aplicação tem consequências para a saúde mental dos mais jovens.