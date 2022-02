Fabrimetal quer exportar produtos a partir da ZEE

A siderúrgica Fabrimetal, líder na produção de artefactos de aço, pretende instalar uma nova fábrica na Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-Bengo dedicada à exportação, avança o Jornal de Angola.

A intenção foi manifestada, terça-feira (15) , pelo presidente da siderúrgica, Noorali Manji, no final de uma visita que efectuou à ZEE, que serviu para verificar as condições daquele espaço criado para implementação de projectos industriais. Noorali Manji afirmou que o novo investimento vai estar vocacionado na exportação de produtos acabados, feitos com barras, perfis, cantoneiras e varões de aço.



Segundo o investidor indiano "o grupo tem grande interesse e intenções de investimento em Angola”, motivo pelo qual tem visitado constantemente a sua primeira fábrica, instalada no Pólo de Desenvolvimento Industrial de Viana (PDIV), constituída em 2006.



"Venho de dois em dois anos a Angola, tendo em conta o nosso investimento no sector do aço”, disse, acrescentando que reconhece avanços no ambiente de negócios em Angola. Apontou, como exemplo, o tratamento que se dá aos investidores no processo de aquisição de vistos.



A Fabrimetal é um fabricante líder de varões TMT (tratamento termo-mecânico), varões de aço reforçado de elevada procura na construção civil, residencial, comercial e industrial. Integrando o Grupo Empresarial MMD Steel, proveniente da instalação de uma rede de fábricas de aço na África subsaariana, em Angola, República Democrática do Congo, Rwanda, Mali, Ghana, Burkina Faso e Senegal, a siderúrgica reúne as melhores condições para dar resposta à procura crescente de varões de aço.